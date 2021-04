Lehrer-Akademie sucht neue Chefin - oder Chef

Die ersten Würfel sind bereits gefallen: Der Hochschulrat nominierte Daniela Martinek als Favoritin. Die 47-Jährige hat sich als Leiterin der Abteilung für Bildungswissenschaft und Schulforschung an der School of Education an der Uni Salzburg bereits einen Namen gemacht. Die Entscheidung fällt letztendlich Bildungsminister Heinz Faßmann. An die Reihung des Hochschulrates ist Faßmann aber nicht gebunden. Eine Frist, bis wann der neue Rektor feststehen muss, gibt es nicht. Aus dem Büro von Faßmann heißt es dazu nur kurz: „Das Ministerium rechnet damit, dass die Entscheidung noch vor dem Sommer fallen wird.“