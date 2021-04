Wirbel um freiwillige Tests

Bereits seit Oktober biete man allerdings freiwillige Testmöglichkeiten an - im Büro des steirischen Landesverbands dreimal in der Woche. „Jeder nimmt das in Anspruch - schließlich gibt es keinen Grund, es nicht zu tun“, sagt die Sprecherin der Rettungsorganisation. „In der Leitstelle wird jedes Mal zu Dienstbeginn getestet“. Bei den Sanitätern lässt sich kein pauschales Urteilt fällen. Hier sei es je nach Bezirksstelle unterschiedlich.