Mobile Pflege für kranke Kinder „große Entlastung“

Für Familien, wie die der kleinen Rosalie aus Mutters, welche eine 24-Stunden Rundum-Betreuung für das erkrankte Kind leisten müssen, bricht endlich eine Zeit der Entlastung an. Die renommierte Klagenfurter „Curaplus Family Care“, welche bisher primär in Süd-Österreich professionelle Hilfe in häuslicher Intensiv- und Palliativpflege leistet, wird nun nach dem Bezirk Osttirol auch in Nordtirol tätig, wie deren Geschäftsführer Michael Tesar im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ bestätigte.