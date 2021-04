St. Pölten baut Image als Gewerbestadt weiter aus

3882 aktive Betriebsstandorte wurden zuletzt in der Landeshauptstadt gezählt – eine Zahl, die ständig zunimmt. Flächen für weiteres Wachstum sind nämlich noch reichlich vorhanden, vor allem in den Betriebsgebieten. Zuletzt wurde die Erweiterung im Stadtteil Ratzersdorf im Norden St. Pöltens in die Wege geleitet.