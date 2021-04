Wegen Zigarette: Alter Akazienbaum fing Feuer

Pure Achtlosigkeit führte dazu, dass an einer Kreuzung in Innsbruck am Samstag ein alter Akazienbaum sein Leben lassen musste. Nachdem Passanten eine Zigarette in ein Loch des Baumes geworfen hatten, fing dieser an zu brennen. Als die Florianijünger das Feuer gelöscht hatten, mussten sie ihn der Sicherheit wegen fällen.