Pfarre Herrnau feiert jede Woche Erstkommunion

Die Pfarre Herrnau in der Stadt Salzburg feiert seit Beginn der Fastenzeit jedes Wochenende eine Erstkommunion – mit zwei bis acht Kindern. Pfarrer Alois Dürlinger will so allen 120 Erstkommunionkindern in Herrnau, Gneis, Morzg und Nonntal die Chance geben, auch in Zeiten von Corona das Sakrament zu empfangen.