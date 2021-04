Kuriose Einsätze für Berge-Profis der Feuerwehren

Es gibt Einsätze, da fragen sich auch erfahrene Feuerwehrkameraden, wie so etwas passieren konnte. Einer davon ereignete sich am Freitag in Sierndorf im Bezirk Korneuburg. Ein Auto lag am Dach in der Garageneinfahrt. Das Wichtigste: Der Fahrer hatte sich bei dem unglücklichen Manöver nicht verletzt. Der Pkw konnte aus der Einfahrt gehoben und nach Rücksprache mit dem Besitzer in eine Werkstatt gebracht werden.