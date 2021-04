Starmania-Jury: „Besser geht’s nicht“

Die Salzburger Pop-Festspiele gehen weiter. Auch in der ersten Finalshow von Starmania ließ Anna Buchegger die Konkurrenz hinter sich. In den Proben war die Abtenauerin noch am Song „Break Free“ von Ariana Grande verzweifelt, doch in der Liveshow sang sie sich wieder stimmgewaltig in den Favoritenkreis zurück.