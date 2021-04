Hofer-Zentrallager in Loosdorf verkauft

Ende 2019 hatte der Hofer-Konzern sein frisch ausgebautes Zentrallager, in dem rund 300 Mitarbeiter beschäftigt waren, plötzlich geschlossen. Seither diente das Areal als 15 Hektar große Gerüchteküche: Amazon sollte den Standort übernehmen, der Discounter selbst hätte wegen der Pandemie wieder Interesse an dem Lager an der Westautobahn, auch die Post war laut „gut informierten Kreisen“ als Nachmieter so gut wie fix.