Junge Unterländerin zum Lehrling des Monats gekürt

Der „Lehrling des Monats Dezember 2020“ heißt Jessica Zott und kommt aus Angath. Sie absolviert eine Lehre zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin im zweiten Lehrjahr bei der „Hotel Kaiser in Tirol GmbH & Co. KG in Scheffau“. Bildungslandesrätin Beate Palfrader überreichte bei einem Besuch die Auszeichnung.