Mit Strohhalmen aus Kakao für nachhaltigere Welt

„Uns hat es geärgert, dass man Strohhalme nach nur einer Verwendung wieder wegwirft. Da kommt ein riesiger Berg an Abfall zusammen“, erzählen Bojan Eric und Burak Kongo. So entstand die Idee für eine umweltfreundliche Variante und schlussendlich auch für ihr Unternehmen. Ausnahmslos aus natürlichen und abbaubaren Rohstoffen wird ihr Strohhalm produziert, der nach dem Konsum des Getränks ganz einfach gegessen oder ohne schlechtes Gewissen entsorgt werden kann. „Er enthält keinerlei Allergene, ist vegan sowie diabetikerfreundlich und daher für jeden geeignet“, betonen die beiden, deren Unternehmen sich in der Gründungsphase befindet. Die Trinkhalme haben aber bereits die letzten Qualitätschecks überstanden und sollen ab Anfang Juni zu kaufen sein.