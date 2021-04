Frontalunfall im letzten Moment verhindert

Aus für ihn unerklärlichen Gründen kam ein 36-jähriger Salzburger am Donnerstagnachmittag auf der Wiener Bundesstraße B1 bei Schalkham in Fahrtichtung Straßwalchen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein Oberösterreicher (24), der in Richtung Salzburg unterwegs war, konnte einen Frontalunfall mit einem Ausweichmanöver im letzten Moment verhindern. Zur Kollision kam es trotzdem und der Wagen des 36-Jährigen wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Salzburger und der 21-jährige Beifahrer des Oberösterreichers wurden leicht verletzt.