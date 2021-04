Sturm: Eine neue Chance für die „Navy Seals“

Da ist also eine Rechnung offen! „Wir wollen in jedem Fall an Rapid dranbleiben“, sagt der Sturm-Trainer vor dem nächsten Angriff am Sonntag (17), „wenn uns ein Überraschungssieg gelingt, wäre das perfekt.“ Es wäre die Krönung einer schönen Sturm-Woche: Lizenz erhalten, mit Manprit Sarkaria zudem eine Zukunftshoffnung fix für nächste Saison verpflichtet. „Ich bin froh, dass das geklappt hat und er sich für uns entschieden hat. Dabei war’s sicher ein Vorteil, dass wir uns nach dem Jahr bei der Austria schon sehr gut kennen. Manprit weiß also, was ihn hier erwartet. Er ist ein Spieler, der sehr viel mitbringt, etwa Geschwindigkeit und Qualität am Ball. Er hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass er ein richtig guter österreichischer Bundesliga-Spieler ist.“