SP-Politiker Zutritt verwehrt

Um gerade in Pandemiezeiten auf Nummer sicher zu gehen, hatte Schroll an alles gedacht: Voranmeldung, bestätigte Platzreservierung, Coronatest. Dennoch wurde er als Zuhörer nicht eingelassen. „Mir wurde nach Rücksprache der Stadtamtsdirektorin mit dem VP-Bürgermeister quasi die Tür vor der Nase zugeschlagen“, so der SP-Nationalrat: „Demokratiepolitisch fragwürdig.“