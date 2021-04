Die Reform kommt - der Präsident geht

„Im Unterbau soll eine Liga der Zweier-Teams jene der U20 ersetzen.“



„Befürchte Kannibalisierung“

Die Abstimmung ist nur Formsache, wobei Dicker betont: „Die Klubs haben sich die Aufstockung gewünscht, ich bin kein großer Freund davon. Natürlich würde es mich freuen, drei Steirer-Klubs in der höchsten Liga zu haben. Aber ich befürchte eine Kannibalisierung. So viele klasse Spieler gibt’s nicht“, so Dicker, der nach 18 Jahren an der Verbandsspitze heuer Schluss macht.