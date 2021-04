Kopfstoß! UBSC mit unrühmlichem Play-off-Aus

Panthers rücken der Bundesliga näher

Von Bundesliga-Klub Kapfenberg kam Lukas Hahn einst in die Oststeiermark nach Fürstenfeld - am Sonntag warf der Ex-Bulle die Panthers einen Schritt näher an die Bundesliga heran! Eine Sekunde (!) war noch auf der Uhr, der geglückte Korb von Hahn sicherte dem Zweitligisten aber das 74:72 gegen Mattersburg. Ein Semifinal-Sieg fehlt den Panthers noch, dann wäre man als Finalist und einziger Klub, der um die Lizenz ansuchte, Aufsteiger! „Ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg“, so Sieg-Werfer Hahn, „jetzt ist der erste große Schritt in die richtige Richtung getan. Am nächsten Samstag wollen wir’s vollenden.“