Drei Kletterer von der Rax gerettet

Traurige Bilanz für die Einsatzkräfte in den heimischen Bergen. Ein 45-jähriger Tourengeher stürzte am Samstag in Puchberg am Schneeberg rund 150 Meter in die Tiefe, drei Kletterer mussten von der Rax gerettet werden und der Flug eines Paragleiters endete am Freitag bei der Hohen Wand in einer Baumkrone.