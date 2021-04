Bärnbach/Köflach hat alle Trümpfe in der Hand

Nach dem peinlichen Bauchfleck der HSG Graz bei Schlusslicht Linz haben die Handballer von Bärnbach/Köflach alle Trümpfe im Rennen um ein Viertelfinalticket in der Hand. Vier Punkte liegen die Weststeirer in der Qualirunde der spusu Liga vor dem steirischen Rivalen, haben zudem ein Spiel mehr in der Hinterhand.