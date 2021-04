Mit einer Haarspende krebskranken Kindern helfen

Es gibt allerdings gewisse Voraussetzungen, wie der Inhaber erklärt: „Die Haare dürfen nicht hochgradig chemisch gefärbt sein und es müssen mindestens 40 Zentimeter abgeschnitten werden.“ Er plädiert dafür, sich bei einer Haarspende unbedingt an einen Profi zu wenden — denn beim falschen Schnitt kann viel an Länge verloren gehen. „Deshalb binden wir die Haare in mehreren Zöpfen ab, die verfilzen beim Transport auch nicht.“ Das Einsenden an den Verein übernimmt gerne der Salon, die Kundinnen können es auf Wunsch aber auch selbst machen.