Pilgerziele & Besinnungswege: Nord- und Osttirol

50 Wallfahrtsziele und Besinnungswege

In seinem neuesten Werk erkundet das Ehepaar nun die schönsten Wallfahrtsorte in Nord- und Osttirol - bei einfachen Talwanderungen ebenso wie reizvollen Abstechern ins Hochgebirge. Dabei besuchen die Autoren kleine Pestkapellen und imposante Stifte, wundertätige Gnadenbilder und heilende Wasser, pilgern auf Jakobs- und Kreuzwegen. Entdecken uralte Fresken und erfahren von so manchen Legenden, Traditionen und spannende kulturhistorische Details. Gerade in Zeiten, in denen Fernreisen erschwert oder nicht möglich sind, eine empfehlenswerte Alternative für den Urlaub zu Hause.