Exklusive Blicke in der Olympia-Arena

Im „Thunderdome“ (Basketball-Austria-Präsident Gerald Martens: „Das wird ein wahrer Hexenkessel, in dem die Spiele zum einmaligen Erlebnis für alle werden.“), der vor dem Rathaus der steirischen Landeshauptstadt errichtet wird, greifen 40 Teams aus 36 Nationen nach dem Olymp. Gastgeber Österreich ist mit beiden Teams gesetzt - und hat so die Chance, sich erstmals seit über 20 Jahren für ein Olympisches Mannschaftssport-Turnier zu qualifizieren. Vor allem die Herren (mit Moritz Lanegger, Filip Krämer, Matthias Linortner und Fabricio Vay) gehören nach dem Turniersieg in Israel und Platz sechs zuletzt auf der World Tour in Doha zum erweiterten Favoritenkreis.