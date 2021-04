Groß-Enzersdorf: Leichenfund nach Wohnungsbrand

Das Unglück hatte sich am Mittwochnachmittag ereignet. Als die alarmierten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand: „Die Rauchsäule war weithin zu sehen“, berichten Augenzeugen. Das Haus wurde evakuiert, acht Bewohner ins Freie gebracht. Die Löscharbeiten erfolgten vom Stiegenhaus sowie von einer Drehleiter aus.