Kleinod Möserer See und Friedensglocke

Die Route leitet dann im Wald hinauf Richtung Möserer See. Nach Neuschneefällen heißt es in dem Bereich wohl durch den Schnee stapfen. An der Stelle, wo mehrere Wege abzweigen, links die Beschilderung nicht übersehen. Es geht nun abwärts und bald – der Tafel Nr. 3 folgend – zum Kleinod Möserer See (1284 m). Hier tummeln sich im Sommer die Massen, derzeit herrscht überwiegend Ruhe. Der See ist selbst jetzt im April immer noch zugefroren.