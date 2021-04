Nur drei Siege helfen der HSG Graz weiter

Darauf kann Pusterhofer gerne verzichten. „Nach der Saison beende ich definitiv meine Karriere. Mit einem Abstieg möchte ich nicht aufhören“, betont der 38-jährige Dauerbrenner, der sich mitunter im falschen Film wähnt.



„Extrem intensiv“

„Sonntag haben wir in Bregenz gespielt, am Mittwoch bei Bärnbach/Köflach und jetzt wieder in Linz. In den 32 Jahren, in denen ich Handball spiele, habe ich das noch nie erlebt. Es ist extrem intensiv.“