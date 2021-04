Mit Auto gegen Baum - Steirer schwer verletzt

Kurz vor 20.45 Uhr war der Weststeirer am Mittwoch auf der Grabenstraße in Richtung Unterwald unterwegs. Nach eigenen Angaben musste er dann in einer Rechtskurve einem über die Fahrbahn laufenden Tier ausweichen. Bei der Vollbremsung verriss der 56-Jährige seinen Pkw, wobei er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Straße geschleudert.