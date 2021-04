Neuer „Store“ für Tirols Kletterer und Biker

Alles, was Tiroler Sportler für ihre Aktivitäten im Freien benötigen, finden diese in einem von Hervis neu eröffneten Flagship-Store am Innsbrucker Grabenweg. Neben zahlreichen Artikeln, die auf 2000 Quadratmetern präsentiert werden, warten eine Menge weitere Services. Auch ein Online-Beratungsgespräch ist möglich.