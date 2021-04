Die Bullen bauen auf die „Festung Kapfenberg“

Keine Entscheidung fällt am Donnerstag in Kapfenberg - die Serie der Bulls gegen den BC Vienna (1:1) ist völlig offen. Die Steirer wollen sich den Matchball holen - und natürlich ihre imposante Play-off-Serie in Heimspielen in der Walfersam-Halle verteidigen! Seit 2016, also in fünf Jahren, kassierte der Dreifach-Meister der letzten drei Saisonen gerade einmal drei (!) Heimniederlagen in der Finalphase. Zeigt den Play-off-Charakter der stolzen Bullen, die heuer aber schon drei Niederlagen gegen die Hauptstädter einstecken mussten.