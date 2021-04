Die Lage in Salzburgs Spitälern ist stabil

Am Mittwoch waren keine weiteren Todesfälle zu verzeichnen, somit beträgt die Zahl der Salzburger, die an oder mit Covid-19 verstorben sind 543. Genauer gab es 138 Fälle in der Stadt Salzburg, 98 im Flachgau, 119 im Pongau, 59 im Tennengau und 92 im Pinzgau.