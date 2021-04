Neuer Besitzer hat große Pläne für Kult-Gasthaus

Für den guten Backhendlsalat war das Wirtshaus Zum Gwercher weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus bekannt. Bereits seit dem Jahr 2019 war das Gasthaus aufgrund einer Insolvenz zuletzt aber geschlossen. Ab November will nun der Kremser Wirt Otto Raimitz an den Ruhm früherer Tage anknüpfen und die Gaststube unter neuem Namen und mit rundum erneuertem Konzept eröffnen. Der Unternehmer verspricht: „So was hat St. Pölten noch nicht gesehen!“