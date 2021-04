Neue Behandlungsmethode hilft gegen Magersucht

Fehlen von Schule und Freunden als Auslöser

Während der Krise sind die Zahlen der Betroffenen gestiegen, sagt Dunitz-Scheer. „Das sind oft Mittelschicht-Familien, bei denen auf den ersten Blick alles stimmt. Und dann passiert so etwas“, erklärt sie. Die Gefahr war besonders groß, da das für Pubertierende so wichtige Umfeld weggebrochen ist. „Das war für viele die Atemluft. Und die Verführung, sich mit dem Essen und Körper zu beschäftigen, war jetzt größer, weil so viel anderes weggefallen ist. “