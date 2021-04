Tänzerisch im Live-Stream in eine Uraufführung

Am 17. April findet um 20 Uhr das Jeunesse Konzert „Rhythm & Dance“ des Tiroler Jugendorchesters statt, das via Live-Stream aus dem Haus der Musik übertragen wird. Für über 60 junge Tiroler Musiker ist es besonders in diesen schwierigen Zeiten ein Erlebnis, proben und ein Konzert aufführen zu dürfen.