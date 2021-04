Mit dem Fahrrad rund um die Stadt Graz

Tour Around Graz – die Stadt einmal anders erleben

Für jedermann ist dagegen die „Tour Around Graz“ gedacht. Es handelt sich dabei um eine Radstrecke, die entlang bzw. in der Nähe der Grazer Stadtgrenze verläuft. Auf www.letsgograz.at/touraroundgraz gibt es die etwa 80 Kilometer lange Strecke als Google-Maps-Grafik. Graz aus einer anderen Perspektive erleben und erfahren – das ist der große Reiz bei dieser Tour. Sie führt zum Beispiel im Westen nach Gratwein-Straßengel, Thal und Mantscha, im Süden geht sie durch Seiersberg und Feldkirchen, im Osten über Hart bei Graz bis nach Ries und ins Stiftingtal und im Norden kommt man bis nach Weinitzen und hinauf auf die Rannach. Radsportlerin Sarah Bärnthaler (Team Cookina Graz) war die Testperson für diese Route und ist sie bereits einmal abgefahren: „Es ist eine großartige Strecke, die für alle genügend bietet. Wer es ganz sportlich will, fährt die Tour an einem Tag. Es ist aber auch sehr reizvoll, sich etwas mehr Zeit zu lassen und die Tour in mehreren Etappen abzufahren. Auf jeden Fall wird einem beim Abfahren der Strecke erst so richtig bewusst, wie schön Graz tatsächlich ist.“ Was dem Let“s-Go-Organisationsteam wichtig ist: „Hier geht es nicht um einen Wettkampf und nicht um die schnellste Zeit, also sollten dementsprechend auch alle Verkehrsregeln eingehalten werden. Es geht einzig und allein ums Erlebnis und ums Aktivsein“, betont Pichler.