Die Pläne stehen bereits: Mehr testen im Westen!

Kontrollen ab Freitag, Strafen erst später

Denn ob der Größe des Straßennetzes sowie den insgesamt rund 70 Ein- und Ausfahrten in der Region wurde das für die Behörden jüngst zwar zur Mammutaufgabe. In enger Abstimmung mit der Polizei seien nun aber alle Einsatzpläne fertig erstellt worden, heißt es dazu. „Es wird im Fall der Fälle aber sicherlich auch Überbrückungstage geben und nicht ab Freitag bereits bei jedem einzelnen Verstoß gestraft werden“, versichert der zuständige Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner aber bereits vorab. Wie die „Krone“ erfuhr, sollen Verstöße in beiden Bezirken dann spätestens Anfang der nächsten Woche angezeigt werden.