Salzburger Pfingst-Dult abgesagt

Auch keine Kinderstadt im Volksgarten

Auch die Kinderstadt „Mini Salzburg“ im Salzburger Volksgarten und in der Eisarena findet in diesem Jahr nicht statt. Die Veranstalter sehen eine Kinderstadt „so wie wir sie kennen und lieben“, aus heutiger als nicht möglich an, hieß es in einer Aussendung. Die zehnte Auflage der Kinderstadt müsse daher auf Juli 2022 warten.