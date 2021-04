Biedermannsdorf: Tohuwabohu um Kraftwerk

„Krone“-Leser kennen die verzwickte Situation in Biedermannsdorf. Geht es nach den Plänen der EVN, wird auf Grünland im Gemeindegebiet ein Heizwerk entstehen, doch Teile der Bevölkerung und auch manche Parteien sind mittlerweile nicht ganz so erfreut wie zu Beginn. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde, wie berichtet, die Abhaltung einer Volksbefragung beschlossen. Die Juristen des Landes zeigten sich mit der Fragestellung aber nicht einverstanden und pochten auf eine Abänderung. Morgen, Donnerstag, soll nun ein gültiger Beschluss erfolgen.