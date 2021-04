Tennengau: Illegale Spritztour mit Auto der Mutter

Die 42-jährige Mutter aus dem Tennengau hatte am Ostersonntag die Polizei verständigt, da ihr Pkw nicht mehr in der Tiefgarage stand. Wenig später wurden drei Freunde ihrer Tochter gemeinsam mit der 13-Jährigen gestellt. Der 15-Jährige Halleiner am Steuer wird wegen unbefugtem Gebrauch des Fahrzeugs bei der Staatsanwaltschaft sowie wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der zuständigen Behörde angezeigt.