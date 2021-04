Testpflicht für die Gemeinde Fulpmes ab Donnerstag

Zusätzlich zu den kostenlosen Testmöglichkeiten bei Apotheken und der niedergelassenen Ärzteschaft, besteht die Möglichkeit für einen kostenlosen Antigen-Test beim Testcontainer am Ortseingang Schönberg (Dorfstraße) im Bereich der Autobahnauffahrt. Dieser ist jeweils von Montag bis Freitag von 7 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Eine Durchreise durch die Gemeinde Fulpmes ohne Zwischenstopp ist auch ohne Test möglich. Für Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr sowie Schüler zum Zweck der Teilnahme am Unterricht (Hin- und Rückfahrt) gilt die Testverpflichtung nicht. Auch der Güterverkehr ist ausgenommen. Personen ohne Wohnsitz in der Gemeinde Fulpmes, die dort vor Verlassen dieser Gemeinde positiv auf das Coronavirus getestet werden, können so schnell wie möglich entweder allein mit einem Kraftfahrzeug oder im Rahmen eines gesicherten Transports zum Zweck der behördlichen Absonderung zu ihrem Wohnsitz zurückkehren.