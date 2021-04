So vermeiden Mieter teure Überraschungen

Der Eigentümer weigert sich beim Auszug, meine Kaution zurückzuzahlen. Was kann man tun?

„Dieses Problem gibt es regelmäßig“, sagt Erhart. Meistens geht es darum, ob Schäden an der Wohnung als normale Abnutzung gelten - in diesem Fall muss der Mieter nicht dafür aufkommen - oder ob sie überdurchschnittlich sind. Eine Frage, die schwer zu lösen ist: „Ohne Beweise kann man keinen Rechtsstreit gewinnen.“ Außerdem kostet ein Gerichtsverfahren. Deswegen gilt: Dokumentieren Sie den Zustand der Wohnung schon beim Einzug mit Fotos und Videos gründlich - und speichern Sie diese so ab, dass sie nicht verloren gehen.