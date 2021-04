Schützenfest des GAK, Überraschung von Lafnitz

Bestes Team in der Fremde

Einen starken Auftritt legte auch Leader Lafnitz in der Wörthersee Arena hin. Und die Truppe von Trainer Philipp Semlic zeigte am Ostermontag beim 2:0 gegen den Aufstiegsfavoriten Klagenfurt, warum man bestes Auswärtsteam der Liga (acht Siege und ein Remis in elf Spielen) ist. „Das hab ich gar nicht so genau gewusst. Aber wenns läuft, dann läuft´s“, grinste Kapitän und Tormann Andi Zingl. „Es war eine wilde Partie, vor allem in Halbzeit eins war es sehr warm - das waren völlig neue Bedingungen. Im Endeffekt haben wir unsere Chancen genützt, die wir zuletzt noch ausgelassen haben. Ein verdienter Erfolg.“ Und dank Kröpfl und Jovicic (musste nach dem Tor verletzt raus) der erste in der Wörthersee Arena!