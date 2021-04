Serien-Einbrüche in steirischen Gartensiedlungen

In Eisenerz wurden in der Nacht auf Ostermontag zehn Gartenhütten aufgebrochen - in einigen Fällen blieb es beim Versuch. Gestohlen wurden Alufelgen, Autoreifen und Werkzeug. In Vordernberg kam es im Zeitraum von 2. bis 5. April zu vier Einbruchsdiebstählen bzw. versuchten Einbruchsdiebstählen. Auch hier zwängten die Einbrecher die Türen zu den Schuppen und Hütten auf. Es wurde hauptsächlich Werkzeug erbeutet.