Skitourengeher stürzt im Tiroler Stubaital in Tod

Laut ersten Informationen war der Mann mit zwei Frauen, die er am Gipfel des Zuckerhütls traf, über die Sulzenauhütte ins Stubaital abgefahren. Bei einer Querung im Bereich des Grawa-Wasserfalls soll er schließlich zu Sturz gekommen und über felsiges Gelände in den Tod gestürzt sein. Das Unglück ereignete sich am frühen Nachmittag.