Fußgänger von Pkw erfasst und gegen Wand gedrückt

Keinen Führerschein

Der Mann wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Pkw-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit der Rettung ebenfalls in die Klinik gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 20-Jährige keine gültige Lenkberechtigung hat.