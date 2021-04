Feiertags-Ausflug mit Fragezeichen

Viele Skigebiete haben noch geöffnet

In höheren Lagen ist an den Osterfeiertagen auch leichter Schneefall möglich. Beste Bedingungen somit auf den Pisten in Salzburgs Skiorte – viele Bergbahnen fahren daher weiterhin zumindest im Teilbetrieb. Offen haben etwa die Skigebiete Zauchensee, Bad Gastein, Dachstein West, Zell am See und Großeck-Speiereck. Länger auf ihre Kosten kommen Skifahrer und Snowboarder in Obertauern. Die beliebte Tauernrunde soll bis zum 11. April befahrbar sein.