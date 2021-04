Die Marille blüht, das Geschäft aber nicht!

„Marillenblüte und Ostern an einem Wochenende mit schönem Wetter. Normalerweise ist das wie ein Jackpot. So ein Wochenende wäre selbst im Falle einer raschen Öffnung nicht mehr aufzuholen“, weiß der Wachauer und Wirte-Sprecher Mario Pulker. Eben an eine solche rasche Öffnung glaubt man derzeit aber selbst in optimistischen Kreisen nicht. Zu hoch waren auch gestern wieder die täglichen Fallzahlen (674) - und zu hoch bleibt auch weiterhin die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern (465).