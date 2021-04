Protest gegen Impfzentren wird laut

Eigentlich wäre doch alles feinsäuberlich mit der Ärztekammer besprochen und vorbereitet gewesen, und doch kam am Karfreitag der große Paukenschlag: In einem offenen Brief kritisierte die Standesvertretung der Mediziner die Errichtung von 20 zentralen Impfstellen im Land. Die heimische Spitzenpolitik von VP und SP zerschlage bewusst die gewachsene Struktur der Gemeindeärzte und kümmere sich zu wenig um die Lieferprobleme beim Impfstoff, lauteten die Vorwürfe. Für die Opposition ein gefundenes Fressen. Grünen-Chefin Helga Krismer legte nach und sprach vom „schwarz-roten Impf-Zentralismus“.