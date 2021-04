Das große „Anradeln“ findet heuer virtuell statt

Das „Anradeln“ als traditioneller Auftakt in die Bike-Saison in Bad Radkersburg - präsentiert von der „Krone“ - kann heuer nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch lautet das Motto am 10. 4. „Rauf aufs Bike und in die Pedale treten“ - per App kann man virtuell eine der Touren absolvieren.