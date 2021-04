„Meine Auferstehung habe ich schon erlebt“

„Die Energie strömte aus meinen Körper“

Mit lebensgefährlichen Verletzungen, enormen Blutverlust und unzähligen Brüchen fiel der gelernte Kfz-Mechaniker für drei Wochen ins Koma. Sein Leben hing an einem seidenen Faden, der für einen bewusst wahrgenommen Moment riss und den Todgeweihten in eine neue Welt brachte. „Ich spürte, wie die Energie aus meinem Körper entwich und emporstieg. Ich sah mich von oben am Operationstisch liegen. Mein Brustkorb war geöffnet, ich habe jedes Wort mitgehört und die Aufregung der Ärzte gespürt."