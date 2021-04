Tiroler Autor mit Strategie gegen Online-Handel

In seinem neuesten Buch mit dem Titel „Endstation stationärer Handel? Warum Dienstleistung nach der Corona-Krise radikal neu gedacht werden muss“ erläutert er, was Händler jetzt tun müssen, um ihren Umsatz wieder zu steigern. Gleich zu Beginn betont er, dass „stationäre Händler aktuell der Corona-Krise und der Übermacht des Online-Handels die Schuld für den immensen Umsatzverlust geben“ würden. Tatsache sei jedoch, dass die Einbußen schon vor Corona vorhanden gewesen seien. „Die Qualität der Arbeit des Verkaufspersonals stagniert und die Führung setzt an den falschen Hebeln an“, kritisiert Keusch.