Aufruf zum Gurgeltest in drei Tiroler Gemeinden

Mit den Testungen soll ein detaillierteres Bild über das Infektionsgeschehen gewonnen werden. In der Gemeinde Thaur waren mit Stand Donnerstag 33 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 730. In Fulpmes waren 44 Personen infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Donnerstag bei 823, sagte Bezirkshauptmann Michael Kirchmair. Mit dem Testangebot soll weiteren Maßnahmen wie etwa einer Ausreisetestpflicht bestmöglich vorgebeugt werden.