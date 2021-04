Ostergeschäft: Handel kratzt an 40-Millionen-Marke

25 Deka Fleisch, 5 Deka Kren und sechs Eier - ein Viertel weniger als sonst wird der Steirer, so die Prognose der Landwirtschaftskammer, heuer an kulinarischen Genüssen zu sich nehmen. Allerdings mehr als im Vorjahr! Wo die einsamen Lockdown-Ostern viele steirische Bauern fast in die Knie zwangen. Total verzweifelt war etwa, wie wir berichtet haben, Edi Skraban aus Bad Radkersburg.